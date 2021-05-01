 
مباشر

السلطات السورية تزيد كميات الوقود المسموح بها للسيارات

مال وأعمال

السلطات السورية تزيد كميات الوقود المسموح بها للسيارات
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb5d

أعلنت وزارة النفط السورية أنها زادت كمية البنزين المسموح تعبئتها لكل سيارة بخمسة ليترات لتصبح 25 ليترا كل 7 أيام

إقرأ المزيد
وسط أسوأ أزمة محروقات في سوريا.. خفض حصص البنزين بمقدار النصف
وسط أسوأ أزمة محروقات في سوريا.. خفض حصص البنزين بمقدار النصف

وقالت الوزارة إن كمية تعبئة مادة البنزين أصبحت 25 ليترا بدلا من 20 ليترا بدءا من اليوم السبت.

وكانت الحكومة السورية خفضت كميات التعبئة من 40 ليترا كل 7 أيام إلى 20 ليترا، وقالت وقتها إن ذلك الإجراء "مؤقت بانتظار وصول التوريدات الجديدة"

وتمر البلاد بأسوأ أزمة محروقات منذ أشهر، وسبق أن أن أعلنت وزارة النفط أن "تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط الى سوريا، وأدى إلى "تأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية للبلد" ورغم الإعلان لاحقا عن وصول 4 ناقلات نفط، إلا أن الأزمة بقيت مستمرة.

وتلافيا لمشاهد الطوابير غير المسبوقة أمام محطات الوقود أعلنت الوزارة مؤخرا طريقة جديدة لتوزيع المادة، باعتماد الدور الذي يتم تنظيمه عبر "الرسائل النصية"

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا