المشيشي: تونس تسعى لبرنامج قرض 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن بلاده تسعى لبرنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي يمتد على ثلاثة سنوات، مضيفا أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف في حديثه مع وكالة "رويترز" اليوم الجمعة: "يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

وكان صندوق النقد الدولي كشف أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا في 19 أبريل الجاري.

وقالت وقتها متحدثة باسم الصندوق: "طلبت السلطات التونسية برنامجا جديدا رسميا.. كان صندوق النقد وسيظل شريكا يعول عليه لتونس في الأوقات الصعبة".

وكانت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، قالت في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية بتاريخ 23 أبريل إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور تلقيها مزيدا من المعلومات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

المصدر: "رويترز"