مبيعات السيارات الكهربائية تقفز بـ 140% في الربع الأول من عام 2021

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 140 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لتتجاوز 1.1 مليون مركبة، حسب بيانات نشرتها وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس.

وقالت تيمور جول، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة في الوكالة: "مبيعات السيارات الكهربائية تسارعت عالميا في الربع الأول من العام، لكن ثمة حاجة لمزيد من الخطوات الحكومية فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري للإبقاء على الزخم".

وأضافت خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية: "لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية".

وفي حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات السيارات 16 بالمئة في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41 بالمئة إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة.

وقالت "الطاقة الدولية" إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت بنسبة 140 % في الربع الأول من 2021 إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو الطلب عليها في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، جاء نمو المبيعات في أوروبا والصين مدفوعا بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم حكومي.

وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية العام الماضي، في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب العشرة بالمئة من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20 بالمئة في 2015.

وقال جاكوبو تاتيني محلل الطاقة لدى الوكالة إن الدعم سيتقلص أيضا مع انخفاض أسعار البطاريات وتكافوء تكاليف السيارات الكهربائية مع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مضيفا أن "هذا سيحدث على الأرجح بحلول 2030".

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وأضاف أن "على الحكومات مواصلة تشديد معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتفعيل الإجراءات القائمة لزيادة مبيعات السيارات التي لا تنفث انبعاثات، مع الوقف التدريجي لاستخدام سيارات الوقود الأحفوري".

وشدد تاتيني على أهمية مواصلة الحكومات الإنفاق على البنية التحتية الضرورية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.

المصدر: "رويترز"