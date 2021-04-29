أوروبا تعول على إمدادات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي-2" في أقرب وقت

قالت شركة النفط النمساوية "OMV"، وهي أكبر شركة في أوروبا الوسطى، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى طاقة إضافية للاستعداد لفصل الشتاء القادم.

وأعرب مدير شركة "OMV"، راينر زيلي، عن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن من الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، وإدخاله إلى الخدمة.

وفي نفس السياق تعول ألمانيا ألمانيا على إمدادات الغاز الروسي وتؤيد تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"في أقرب وقت.

وصرح بذلك اليوم الخميس رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية الألمانية، مايكل كريتشمر، خلال افتتاح المؤتمر الروسي - الألماني الثالث عشر للمواد الخام، الذي عقد عبر الإنترنت.

المصدر: تاس