إيرادات "فيسبوك" ربع السنوية تفوق التوقعات

تجاوزت شركة "فيسبوك" توقعات السوق للإيرادات الفصلية مدعومة بزيادة الإنفاق الإعلاني من قبل الشركات، بسبب زيادة حركة التجارة عبر الإنترنت الناجمة عن جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات IBES التي تقدر أرباح الشركات الأمريكية، فقد ارتفع إجمالي إيرادات "فيسبوك" التي تتكون أساسا من مبيعات الإعلانات إلى 26.17 مليار دولار في الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس، متجاوزا متوسط تقديرات المحللين البالغة 23.67 مليار دولار.

إقرأ المزيد

المصدر: "رويترز"