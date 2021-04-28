شركة تابعة سابقا لـ"إيرباص" تقر بالفساد في عقود مع السعودية

قالت شركة تابعة سابقا لشركة "إيرباص" إنها أقرت بتهم فساد موجهة إليها من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ببريطانيا، بشأن عقود لتقديم خدمات اتصالات عسكرية للحرس الوطني السعودي.

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وأبلغت شركة "جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت"، التي أوقفت عملياتها العام الماضي، محكمة ساوثوارك كراون في لندن، بأنها ستعترف بتهمة واحدة متعلقة بالفساد في عقود العمل بين ديسمبر 2008 ويوليو 2010.

ولا يرتبط تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ببريطانيا، باتفاق مقاضاة مؤجل بقيمة أربعة مليارات دولار بين "إيرباص" والسلطات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في 2020 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات في ادعاءات بالرشوة والفساد بشأن مبيعات طائرات.

المصدر: رويترز