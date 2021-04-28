السيسي يوعز للحكومة بتطوير شرم الشيخ والغردقة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير وتنمية مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

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وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع أنه يتم العمل على تنفيذ خطة تستهدف الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المدينة، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحي عالمي فريد، وموقع جغرافي وبيئي جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وعرض اللواء خالد فودة تقريراً حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال عودة الحركة السياحية، مشيراً إلى جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال السائحين من كافة الجنسيات، طبقاً للمعايير المحددة، كما تم توسعته على مرحلتين ليصبح سعة المطار 6.5 مليون راكب، تصل في المرحلة الثانية إلى 10 ملايين راكب، مضيفاً أنه تم تأمين الظهير الصحراوى للمدينة على أعلى مستوى، كما أن الشوارع الرئيسية بالمدينة مغطاة بمنظومة كاميرات المراقبة.

وأضاف أن المحافظة تقوم الآن بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية ومراكز الغوص وشركات السياحة وسيتم الانتهاء من التطعيم خلال أيام، كما يتم حصر العاملين بالبازارات والمحلات وسائقي التاكسي بصدد تطعيمهم.

كما أوضح اللواء خالد فودة أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزى للقطاع السياحى لإنهاء المنشآت الفندقية غير المكتملة سواء كان استكمال الإنشاءات أو التشطيبات بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمنشآت السياحية، واضعين في الاعتبار اهمية تسهيل الاجراءات للحصول على المبادرة.

المصدر: اليوم السابع