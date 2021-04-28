"غوغل" تنوي تسويق سحابة إقليمية في إسرائيل

أعلنت شركة "غوغل"، اليوم الأربعاء، عن نيتها تسويق سحابة إقليمية في إسرائيل، دون تقديم تفاصيل حول موعد إطلاق الموقع.

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وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة المالية الإسرائيلية رسميا فوز "أمازون AWS" و"غوغل كلاود" بمناقصة السحابة الحكومية "نيمبوس"، التي تساوي مليار دولار، وتهدف إلى توفير الخدمات السحابية للجيش والقطاع العام.

من جانبه، أفاد موقع "غلوبس" الاقتصادي أن "غوغل" لم تقدم تفاصيل حول موعد اطلاق الموقع، في حين أن إعلان الشركة كان متوقعا لأن حقيقة الفوز بالمناقصة الحكومية لفتت إلى أن الشركة كانت بالفعل بصدد فتح موقع إقليمي للحوسبة السحابية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن "أمازون" و"غوغل" تفوقتا على "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"آي بي إم" في مناقصة مشروع المرحلة الرباعية المعروف باسم "نيمبوس"، وستقوم بإنشاء مواقع سحابية محلية في إسرائيل باستثمار أولي قدره 4 مليارات شيكل، وستحتفظ هذه المواقع بالمعلومات داخل حدود إسرائيل بموجب إرشادات أمنية صارمة.

هذا وأشار "غلوبس" إلى أن إقامة السحب الجديدة التي أعلنت عنها "غوغل" في إسرائيل، ليس بالضرورة مرتبطة بالفوز بالمناقصة الحكومية، لأنها من المفترض أن تخدم الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، وليس فقط الحكومة والجيش الإسرائيلي.

وفي تصريح لـ"غلوبس"، قال بوعاز ماعوز، مدير "غوغل كلاود" في إسرائيل: "البنية التحتية السحابية المحلية ستوفر مجموعة شاملة وآمنة من منتجات غوغل كلاود لكافة الزبائن في البلاد، وعند الإطلاق، ستوفر البنية التحتية للسحابة المحلية مجموعة أكثر شمولا وأمانا لمنتجات غوغل كلاود لكافة زبائننا في إسرائيل، من بينها شركات مبتدئة، مؤسسات ومنظمات من القطاع العام".

المصدر: "I24NEWS"