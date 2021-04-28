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"موانئ أبوظبي" تحدد سعرا استرشاديا لسنداتها

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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أفادت وثيقة بأن "موانئ أبوظبي" أعطت اليوم الأربعاء سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لسندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

وستستخدم الأموال التي سيتم جمعها في أغراض عامة للشركة.

وأظهرت صحيفة أن العملية المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم يرتبها "سيتي" و"بنك أبوظبي الأول" و"ستاندرد تشارترد" و"إتش إس بي سي" و"سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"إس إم بي سي نيكو".

المصدر: رويترز

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