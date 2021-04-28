الأكبر من نوعها في كوريا الجنوبية.. عائلة رئيس مجموعة سامسونغ تدفع ضرائب ميراث قياسية

كشفت أسرة رئيس مجموعة سامسونغ الراحل لي كون-هي، أنها تخطط إلى دفع 12 تريليون وون أو أكثر من 10.7 مليار دولار كضريبة ميراث، وهي الضريبة الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

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وقال أفراد العائلة إنهم سيتبرعون بمبلغ تريليون وون لدعم مكافحة الفيروس وأبحاث أمراض الأطفال النادرة.

وقالت شركة سامسونغ في بيان نيابة عن الأسرة إن "الأسرة تخطط لدفع أكثر من 12 تريليون وون كضريبة ميراث، وهو مبلغ يتخطى نصف الأصول الموروثة من الأب الراحل"، مضيفة أن "المبلغ يوازي 3 أو 4 أضعاف ما جمعته كوريا الجنوبية كضريبة ميراث العام الماضي".

يأتي الإعلان قبل يومين من انتهاء المهلة الممنوحة لهم للإبلاغ عن ضرائب الميراث ودفعها إلى السلطات.

توفى لي الذي كان أغنى رجل في كوريا في أكتوبر من العام الماضي وترك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 22 تريليون وون، بما يشمل أسهما قدرت بنحو 19 تريليونا.

وترك رئيس سامسونغ الراحل خلفه زوجته هونغ را-هي وابنه جيه-يونغ وابنتيه بو-جين وسو-هيون.

ولم تكشف سامسونغ عن كيفية توزيع أسهم لي على أفراد العائلة. وكان رئيس سامسونغ الراحل يمتلك 4.18% من أسهم سامسونغ للإلكترونيات و 20.76% في شركة سامسونغ للتأمين على الحياة، و 2.88% في شركة سامسونغ سي آند تي، و 0.01% في شركة سامسونغ إس دي إس. ويتكهن مطلعون على الصناعة بأن توزيع أسهم "لي" سيكون على الأرجح في صالح تعزيز قيادة جيه-يونغ، القائد الفعلي للمجموعة.

المصدر: يونهاب