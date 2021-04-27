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بن سلمان: لا نخطط أبدا لفرض ضريبة على الدخل في السعودية

مال وأعمال

بن سلمان: لا نخطط أبدا لفرض ضريبة على الدخل في السعودية
Reuters
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ليس لديها أي خطط لاستحداث ضريبة على الدخل.

وقال بن سلمان خلال مقابلة بثتها وسائل الإعلام السعودية حول حملة الإصلاحات "رؤية المملكة 2030"، إن الحكومة لا تضع على الإطلاق أي خطط لاتخاذ هذا الإجراء.

وأضاف: "لن تكون ضريبة على الدخل بتاتا في السعودية".

وقال إن القرار الذي تم اتخاذه في يوليو 2020 بزيادة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف لتصل إلى 15%، هو قرار مؤقت.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد يجري تخفيضها إلى ما بين 5% إلى 10% في غضون عام إلى خمسة أعوام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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