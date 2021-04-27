ارتفاع أسعار النفط رغم تمسك "أوبك+" بزيادة الإنتاج

صعدت أسعار النفط رغم إعلان "أوبك+" عن التزامها بزيادة إنتاجها اعتبارا من مطلع مايو، ما يشير إلى أنها لا تتوقع تأثير أزمة كورونا المستعرة في الهند على الطلب.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن "المجموعة (أوبك +) تخلت عن خطط لعقد اجتماع وزاري موسع الأربعاء".

وأعربت اللجنة الفنية لـ"أوبك +" عن قلقها إزاء القفزة في الإصابات بكورونا في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، في اجتماع عقدته الاثنين الماضي.

وأبقت على توقعاتها للطلب على الخام بدون تغيير.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن "اللجنة قررت التمسك بالسياسات التي تم الاتفاق عليها بشكل عام في اجتماع أوبك+ في أول أبريل".

وأضاف أن "الوضع في سوق النفط إيجابي والطلب على النفط يتعافى، على الرغم من أن انتشارا سريعا للفيروس في الهند وأمريكا اللاتينية يبعث على القلق".

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.17 بالمئة، لتسجل عند التسوية 66.42 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 1.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.94 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن تخفف "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط بشكل طفيف أول مايو، بموجب خطة تم الاتفاق عليها قبل قفزة فيروس كورونا في الهند.







المصدر: "رويترز"