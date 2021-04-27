العملة الرقمية "إيثريوم" تقفز لمستوى قياسي مسجلة 2683.65 دولار

قفزت العملة الرقمية "إيثريوم" ثاني عملة مشفرة في العالم بعد "بيتكوين" اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي مرتفعة بذلك إلى 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

وقلصت "إيثريوم" مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت "بيتكوين" 3.18 بالمئة إلى 54 ألفا و968 دولارا لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألفا و895 دولارا الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.

وتلقت العملات الرقمية يوم الاثنين دفعة من تقارير بأن بنك "جيه بي مورغان تشيس" يخطط لعرض صندوق للبيتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أن ما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.

وفي أول مارس استأنف غولدمان ساكس مكتبه لتداول العملات الرقمية بعد أسابيع من إعلان شركة تسلا استثمار 1.5 مليار دولار في "بيتكوين"، لكن العملات المشفرة واجهت بعض المقاومة بعد أن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة قد تكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

المصدر: رويترز