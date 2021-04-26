 
مباشر

استئناف دخول سيارات الدفع الرباعي القادمة من السعودية إلى اليمن

مال وأعمال

استئناف دخول سيارات الدفع الرباعي القادمة من السعودية إلى اليمن
Reuters Ali Owidha
جنود يمنيون يستقلون شاحنة دورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9tj

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول يمني، أن السلطات سمحت باستئناف دخول سيارات الدفع الرباعي القادمة من السعودية إلى الأراضي اليمنية بعد إغلاق منفذ الوديعة.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف
الحوثيون يعلنون استهداف "موقع عسكري مهم" داخل السعودية

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإغلاق تسبب لنحو 35 يوما، في تقطع السبل بمئات من الأسر اليمنية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلا عن مدير منفذ الوديعة البري، مطلق الصيعري، تأكيده استكمال الترتيبات لخروج السيارات ذات الدفع الرباعي عبر المنفذ الحدودي بين اليمن والمملكة، مؤكدا خروج أكثر من 100 سيارة منذ صباح أمس الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق جاء بناء على قرار التحالف العربي، بمنع دخول سيارات الدفع الرباعي من الدخول، لأسباب أمنية، حيث يخشى التحالف العربي من وقوع هذا النوع من السيارات في أيدي الحوثيين، التي تستخدمها في عملياتها العسكرية، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا