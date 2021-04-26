استئناف دخول سيارات الدفع الرباعي القادمة من السعودية إلى اليمن

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول يمني، أن السلطات سمحت باستئناف دخول سيارات الدفع الرباعي القادمة من السعودية إلى الأراضي اليمنية بعد إغلاق منفذ الوديعة.

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ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإغلاق تسبب لنحو 35 يوما، في تقطع السبل بمئات من الأسر اليمنية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلا عن مدير منفذ الوديعة البري، مطلق الصيعري، تأكيده استكمال الترتيبات لخروج السيارات ذات الدفع الرباعي عبر المنفذ الحدودي بين اليمن والمملكة، مؤكدا خروج أكثر من 100 سيارة منذ صباح أمس الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق جاء بناء على قرار التحالف العربي، بمنع دخول سيارات الدفع الرباعي من الدخول، لأسباب أمنية، حيث يخشى التحالف العربي من وقوع هذا النوع من السيارات في أيدي الحوثيين، التي تستخدمها في عملياتها العسكرية، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر: "أسوشيتد برس"