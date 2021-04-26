المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ترفع حالة "القوة القاهرة" بميناء الحريقة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، أنها رفعت حالة "القوة القاهرة" بميناء الحريقة، بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

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وقالت المؤسسة في "فيسبوك": "الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة ... سداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية بشركات القطاع ... إعادة الإنتاج بشكل تدريجي ... أهم المحاور في اجتماع رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، بالسيد وكيل وزارة النفط والغاز".

وأضافت: "عقد صباح يوم الاثنين الموافق 26 ابريل 2021، السيد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا طارئ لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج، و"سرت" و"راس لانوف"، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد رفعت محمد العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وذلك بناء على تعليمات معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة و استئناف الإنتاج".

الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة ... سداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية بشركات القطاع ... إعادة... Posted by ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ on Monday, April 26, 2021

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين الماضي، حالة "القوة القاهرة" على تصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة بعد توقف عمليات الإنتاج.

المصدر: RT