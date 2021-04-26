شركة روسية: حادث قناة السويس تسبب بتأخير توريد مواد لإنتاج الملابس

قال دميتري شيشكين مدير شركة Shishkin للخياطة في روسيا، إن حادث ناقلة الحاويات "إيفر غيفن"، تسبب بتأخير توريد المواد اللازمة لإنتاج الملابس إلى روسيا.

وأضاف شيشكين، في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، لقد أثر (حادث السفينة) على الإمدادات. حاليا يستغرق وصول المواد الخام الضرورية للإنتاج ضعف المدة السابقة، أو يجب علينا دفع مبالغ زائدة عدة مرات حتى تصل في الوقت المحدد".

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ونوه شيشكين، بأنه تؤثر على إنتاج تكلفة الملابس، الخدمات اللوجستية باهظة الثمن، وكذلك دينامية أسعار صرف العملات. وقال: "عدد كبير من المواد والملحقات المستخدمة في الملابس أجنبية الأصل، وهي تشكل، والمواد في تكلفة المنتج حوالي 50٪ ".

وذكر أنه يجري في الوقت الراهن، العمل لاستخدام مواد وأقشمة وطنية في الخياطة، للتخلص من استيرادها.

في 23 مارس جنحت سفينة الشحن "إيفر غرين" خلال مرورها في قناة السويس، وتسببت بتعطيل حركة الملاحة هناك للعديد من الأيام، وبخسائر مالية ضخمة.

المصدر: نوفوستي