البنك المركزي الأردني يصدر توضيحا حول الـ 5 دنانير المجتزأة

أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، ورود عدد محدود من أوراق نقدية فئة الخمسة دنانير إلى البنك المركزي "العقبة" مجتزأة باستخدام مشرط ومعاد تجميعها بأسلوب احتيالي.

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وقال شركس لوكالة "عمون" إن "جزئي الورقة المجمعة أصيلان، والهدف من ذلك غير معروف حتى الآن".

وأضاف أن البنك المركزي أبلغ البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، طالبا تتبع الأمر والتعامل معه.

وكشف تعميم صادر من البنك المركزي في العقبة إلى البنوك العاملة بالمحافظة عن ورود أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير مجزأة باستخدام أدوات حادة ومعاد تشكيلها بأساليب فنية احتيالية.

وقال المركزي في الكتاب الموجه للبنوك، إن مثل هذه الأوراق ستتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة، والتي تستثني من التبديل أوراق النقد التي تمت تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية واحتيالية.

ودعا المركزي البنوك إلى عدم قبول مثل هذه الأوراق التي ستتم مصادرتها حال ورودها ضمن الإيداعات النقدية، وطلب تعويضها فورا.

المصدر: "عمون"