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بتكوين تهوي لأقل من 50 ألف دولار ونزول عملات مشفرة أخرى

مال وأعمال

بتكوين تهوي لأقل من 50 ألف دولار ونزول عملات مشفرة أخرى
Reuters
بتكوين
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سجلت بتكوين وعملات مشفرة أخرى خسائر كبيرة يوم الجمعة على خلفية مخاوف من أن تقوض خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح الاستثمارات في الأصول الرقمية.

وقالت تقارير إخبارية يوم الخميس إن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأمريكي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6 بالمئة لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

وهوت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس.

وكانت في أحدث تعاملات منخفضة أربعة بالمئة إلى 49 ألفا و667 دولارا.

وانخفضت العملتان المنافستان الأصغر "إثيريوم" و"إكس.آر.بي" 3.5 بالمئة و6.7 بالمئة على الترتيب، في حين هبطت "دوجكوين"، التي أنشئت كمزحة وارتفعت بنحو 8000 بالمئة هذا العام قبل هذه آخر تراجع، 20 بالمئة إلى 0.21 دولار، وذلك وفقا لكوينجيكو المتخصصة في تتبع الأسعار والبيانات.

المصدر: رويترز

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