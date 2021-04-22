هيئة الطيران الإماراتية تعلن تعليق الرحلات القادمة من الهند

أعلنت الإمارات تعليق جميع الرحلات القادمة من الهند على خلفية احتدام جائحة كورونا هناك.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند".

كما اشرطت الهيئة على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة استثناء رعايا الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية.

وقالت الهيئة "إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في جمهورية الهند الصديقة وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني".

وتثير متحورة "هندية" بدورها القلق، نظرا لخصائصها والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند.

واكتشفت المتحورة "B.1.617" غرب الهند في أكتوبر وتعد "متحورة مزدوجة"، لأنها تحمل طفرتين مقلقتين على مستوى بروتين شوكة فيروس سارس-كوف-2 وهو نتوء على غلافه يتيح له الالتصاق بالخلايا البشرية.

المصدر: "البيان" + وكالات