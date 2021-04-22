بوتين يقترح تقديم تفضيلات للشركات التي تستثمر في التقنيات النظيفة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لتقديم مجموعة من المشاريع في مجال المناخ، والنظر في تقديم تفضيلات للشركات الأجنبية الراغبة في العمل في بيئة صديقة للبيئة.

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وقال بوتين في قمة المناخ المنعقدة عن بعد اليوم الخميس: "مقتنع بأن الكفاح من أجل الحفاظ على المناخ يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره. روسيا مستعدة لتقديم مجموعة كاملة من المشاريع المشتركة، والنظر في إمكانية تقديم تفضيلات حتى للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في التقنيات النظيفة، بما في ذلك تكنولوجيتنا".

وأضاف أن التنمية العالمية لا ينبغي أن تكون "خضراء" فحسب، بل يجب أن تكون مستدامة لجميع البلدان دون استثناء.

المصدر: نوفوستي