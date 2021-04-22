 
مباشر

بوتين يقترح تقديم تفضيلات للشركات التي تستثمر في التقنيات النظيفة

مال وأعمال

بوتين يقترح تقديم تفضيلات للشركات التي تستثمر في التقنيات النظيفة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8tb

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لتقديم مجموعة من المشاريع في مجال المناخ، والنظر في تقديم تفضيلات للشركات الأجنبية الراغبة في العمل في بيئة صديقة للبيئة.

إقرأ المزيد
بوتين: مصير الكوكب يتوقف على نجاح مساعي محاربة تغيرات المناخ
بوتين: مصير الكوكب يتوقف على نجاح مساعي محاربة تغيرات المناخ

وقال بوتين في قمة المناخ المنعقدة عن بعد اليوم الخميس: "مقتنع بأن الكفاح من أجل الحفاظ على المناخ يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره. روسيا مستعدة لتقديم مجموعة كاملة من المشاريع المشتركة، والنظر في إمكانية تقديم تفضيلات حتى للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في التقنيات النظيفة، بما في ذلك تكنولوجيتنا".

وأضاف أن التنمية العالمية لا ينبغي أن تكون "خضراء" فحسب، بل يجب أن تكون مستدامة لجميع البلدان دون استثناء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا