 
مباشر

الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8h3

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كذلك صعد الروبل الروسي أمام الدولار واليورو.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.36% إلى 3565 نقطة.

في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.91% إلى 1468 نقطة.

وترافق ذلك مع ارتفاع العملة الروسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.61 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 48 كوبيكا إلى 91.93 روبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا