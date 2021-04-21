الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء
Sputnik
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كذلك صعد الروبل الروسي أمام الدولار واليورو.
وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.36% إلى 3565 نقطة.
في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.91% إلى 1468 نقطة.
وترافق ذلك مع ارتفاع العملة الروسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.61 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 48 كوبيكا إلى 91.93 روبل.
المصدر: RT