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إيلون ماسك يخسر 5 مليارات دولار من حادث سيارة

مال وأعمال

إيلون ماسك يخسر 5 مليارات دولار من حادث سيارة
Reuters
إيلون ماسك يخسر 5 مليارات دولار من حادث سيارة
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تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بنحو 5 مليارات دولار، أمس الاثنين، من جراء انخفاض سعر سهم شركته "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية والمسيرة بدون سائق.

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مقتل رجلين بسيارة تسلا
مقتل رجلين بسيارة تسلا "دون سائق" في حادث يثير تساؤلات حول موثوقية المركبات ذاتية القيادة

وأغلق سهم شركة "تسلا" تعاملات أمس على انخفاض نسبته 3.4% عند 714.63 دولار، بعد أنباء عن مقتل رجلين بسيارة تسلا "دون سائق".

وذكرت سلطات ولاية تكساس أن رجلين قتلا بعد تحطم سيارة تسلا كانا على متنها يوم السبت الماضي واشتعلت فيها النيران، واللافت للنظر أنه لم يكن أي من الرجلين خلف عجلة القيادة.

وأثار الحادث تساؤلات حول موثوقية المركبات ذاتية القيادة، ما أثر بشكل سلبي على سعر سهم "تسلا".

المصدر: نوفوستي

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