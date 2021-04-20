النفط يصعد بفعل إعلان القوة القاهرة بميناء ليبي

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مسجلة أعلى مستوى في شهر، مدعومة بتعطل صادرات ليبية وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تزايد الإصابات بكورونا في آسيا حد من المكاسب.

وأعلنت ليبيا "حالة القوة القاهرة" على الصادرات من ميناء الحريقة، وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى، بسبب خلاف حول الميزانية الحكومية. ومن المقرر أن يتم تحميل حوالي ‭‭180‬‬ ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة في أبريل الماضي.

ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.24% إلى 67.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، فيما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 63.44 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من شركة "بي في إم" إن "استمرار الشراء يدفع الأسعار للارتفاع أكثر، لكن إمكانية الصعود الفوري يمكن أن تكون محدودة بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابة (بفيروس كورونا)".

المصدر: رويترز