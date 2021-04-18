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ارتفاع إجمالي موجودات مصرف الإمارات المركزي إلى أكثر من 125 مليار دولار

مال وأعمال

ارتفاع إجمالي موجودات مصرف الإمارات المركزي إلى أكثر من 125 مليار دولار
Reuters Stringer .
الفرع الرئيسي للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي
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ارتفع إجمالي موجودات مصرف الإمارات المركزي إلى 462.78 مليار درهم، أي نحو 126 مليار دولار، في نهاية شهر فبراير الماضي، وفق ما نقل وكالة أنباء الإمارات عن أرقام المصرف المركزي اليوم.

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وبلغت زيادة موجودات المصرف نسبة قدرها 2.8 مليار درهم (نحو 762 مليون دولار)، مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته، بحسب احدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بينت الأرقام أن بند الاستثمار ارتفع لدى المصرف المركزي إلى مستوى 120.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021، مقارنة مع 73.86 مليار درهم في يناير من العام ذاته .

كذلك ارتفعت قيمة الودائع إلى 34.84 مليار درهم وبند الموجودات الأخرى إلى 16.16 مليار درهم في حين استقر بند السيولة وأرصدة البنوك عند 266.28 مليار درهم والقروض عند نحو 25 مليار درهم .

وبلغ رصيد شهادات الإيداع في جانب المطلوبات، 136 مليار درهم وحساب الودائع 183 مليار درهم تقريبا، في حين وصل رصيد النقد المصدر 11.4 مليار درهم والاحتياطيات ورأس المال 24.67 مليار درهم وبند مطلوبات أخرى 7.34 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي .

المصدر: "وام"

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