بسبب الصقيع.. فرنسا تدعم المزارعين بمليار يورو

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن السلطات سترسل مليار يورو لدعم القطاع الزراعي الذي يعاني من كارثة بسبب الصقيع.

وأعلن كاستكس اليوم السبت، عن إنشاء صندوق تضامن استثنائي للمزارعين المتضررين من موجة الصقيع الشديدة، التي ضربت فرنسا منذ ما يقرب من أسبوعين.

وقال بعد لقاء جمعه بممثلين زراعيين ومسؤولين منتخبين في مونتانياك، إنه يجب على الدولة أن تهتم بمثل هذه الكوارث وتقوم بتدابير استثنائية، مضيفا: "لقد جئت لأعلن عن جهد حكومي كبير يصل إلى مليار يورو، لأن الوضع يبرر ذلك".

ويضاف هذا الصندوق إلى جميع المساعدات الأخرى المدفوعة، وسيتم تشغيله وفقا للخسائر الفعلية التي تم تكبدها، والتي سيتم الإعلان عنها في الأشهر القادمة من قبل المنتجين.

وأمام هذه الكارثة التي دمرت مئات الآلاف من الهكتارات من المحاصيل، أمر رئيس الوزراء الفرنسي بعدة إجراءات طارئة، منها تأجيل الرسوم الاجتماعية، والإعفاء من ضريبة الأراضي، على الأراضي غير المبنية (TFNB)، وكذلك تعبئة الآليات القائمة فيما يتعلق بالنشاط الجزئي.

وسيتم أيضا تخصيص ظروف طوارئ في غضون عشرة إلى خمسة عشر يوما للمحافظين، لتقديم الدعم الفوري للمزارع التي تواجه صعوبة بالغة.

وسترتفع تعويضات أصحاب الأشجار في إطار مخطط الكوارث الزراعية إلى 40٪. وبالنسبة للقطاعات الأخرى التي لا يغطيها حاليا نظام الكوارث الزراعية هذا، ولا سيما مزارعي الكروم، سيتم توفير دعم استثنائي مماثل.

المصدر: Ouest France