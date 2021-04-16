برلماني روسي: قد تبدأ إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي-2" هذا الصيف

أفاد رئيس لجنة مجلس الدوما للطاقة، بافيل زافالني، بأن روسيا قد تكمل بالفعل في هذا الصيف بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، الهادف لتعزيز إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا.

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وقال البرلماني الروسي خلال اجتماع مع نواب من البرلمان الألماني - البوندستاغ: "نأمل بشدة أن يتم الانتهاء من بناء خط الغاز بحلول نهاية الصيف، وأن تحصل ألمانيا على الدفعة الأولى من الغاز الروسي عبر خط الأنابيب (السيل الشمالي-2)".

وأضاف زافالني أن بناء خط الأنابيب يتسارع، حيث انضمت سفينة "أكاديمك تشيركيسك" الروسية إلى أعمال مد الأنابيب.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فيكتور زوبكوف، إنه على الرغم من سلسلة التأخيرات التي سببتها العقوبات الأمريكية، فإن بناء خط أنابيب الغاز سيكتمل "بشكل لا لبس فيه" قبل نهاية العام.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوط الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: وكالات روسية