"سوناطراك" الجزائرية تعلن فسخ عقدها مع شركة "بتروسلتيك"

قالت شركة "سوناطراك" الجزائرية اليوم الخميس إنها فسخت عقدا أبرم في 2004 مع "بتروسلتيك"، التي اشترتها "صني هيل إنرجي" لاحقا، للاستكشاف والإنتاج في حقل عين تسيلا للغاز.

وأعلنت "سوناطراك"، التي تواجه تراجعا في إنتاج الطاقة منذ سنوات، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أن الفسخ يأتي في إطار بنود العقد، وأنها اتخذت الخطوة بعدما لم تلتزم "بتروسلتيك" بشروط التعاقد.

وأفادت "صني هيل" في بيان بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لتعويضها عن الخسارة، والتي تقدرها بأكثر من مليار دولار، وذلك بعد أن استثمرت مئات ملايين الدولارات في المشروع.

وتحوز "صني هيل" على 38.25 بالمئة من عين تسيلا بعد شراء "بتروسلتيك" التي كانت في السابق مدرجة في لندن وأيرلندا.

ولفتت "سوناطراك" في بيانها إلى أن "بتروسلتيك" قلصت مشاركتها في المشروع مرتين، إذ كانت نسبتها 75 بالمئة عند توقيع العقد.

وأوضح أنجيلو موسكوف رئيس مجلس إدارة "صني هيل" بأن الشركة "أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية بما يشمل تقديم كامل حصتنا من الموارد اللازمة لعمل المشروع المشترك مع سوناطراك. سنتابع مطالباتنا بقوة ونتخذ جميع الإجراءات لحماية مصالحنا".

المصدر: "رويترز"