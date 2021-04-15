المركزي الروسي يعلن استعداده لاستخدام جميع الأدوات للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد

أكد البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتوفرة للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا.

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وقال المركزي الروسي في بيان: "إذا لزم الأمر، فبنك روسيا على استعدام لاستخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفه من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي".

وأشار المركزي إلى أن حصة المستثمرين الأجانب في الدين العام الروسي انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وقال، إن استثمارات الأجانب في سندات الدين السيادي انخفضت إلى 19.7% من إجمالي حجم التداول، كما أن حصة الاستثمارات الأجنبية في الاكتتابات الأولية للسندات في شهر مارس الماضي بلغت حوالي 10%.

من جهتها قالت وزارة المالية الروسية إنها تراقب الوضع عن كثب في الأسواق المالية، مع الأخذ في الاعتبار قيام السلطات الأمريكية بفرض قيود على تعاملات المستثمرين، فيما يخص الأوراق المالية الروسية السيادية.

وقبل ذلك أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، وضد السندات الروسية السيادية، وذلك على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وفي إطار العقوبات حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

المصدر: تاس