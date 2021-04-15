"لوك أويل" الروسية وبغداد تبحثان تعزيز الاستثمار في الغاز والطاقة النظيفة

بحث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مع شركة (لوك أويل) الروسية تعزيز الإستثمارات في الغاز والطاقة البديلة.

وذكر بيان للوزارة العراقية، أن وزيرها استقبل وفد شركة (لوك أويل) النفطية الروسية الذي ضم النائب الأول لرئيس الشركة لشؤون الاستخراج خارج روسيا، دينيس روغاتشيف، والمدير العام لشركة (لوك أويل ميد إيست المحدودة) يغور زوباريف، ومدير فرع شركة (لوك أويل أوفرسيز عراق) للاستكشاف، إدوارد تشيلويانتس".

وبحث اللقاء وفقا للبيان، آفاق الاستثمارات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز استثمارات الغاز.

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وأكد وزير النفط العراقي، حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والاستثمار الأمثل للغاز من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية بالتعاون مع الشركات العالمية.

من جانبه عبر وفد الشركة الروسية، بحسب البيان، عن رغبة بلاده في زيادة التعاون المشترك مع العراق لتطوير القطاع النفطي وقطاع الطاقة عموما.

المصدر: RT