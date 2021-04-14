روسيا تصدر سندات لأجل 7 سنوات وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين
Reuters
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أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت سندات مقوّمة بالروبل الروسي لأجل 7 سنوات بنجاح، وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين.
ووفقا لبيان صدر عن الوزارة الروسية فقد تم إصدار سندات بقيمة 170.732 مليار روبل وبعائد سنوي يبلغ 7.08%، وتستحق السندات في 17 مايو 2028.
وأشارت إلى أنه تم استلام طلبات بنحو 259 مليار روبل، أي أن الطلب تجاوز قيمة إصدار السندات.
ما يعني أن الطلب تجاوز بنسبة 52% قيمة السندات التي تم إصدارها، ويعكس ذلك ثقة المستثمرين بالاقتصاد الروسي.
المصدر: تاس