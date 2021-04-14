المركزي الكويتي يوجه البنوك بتعيين مواطنين في الوظائف القيادية

قال بنك الكويت المركزي، إنه وجه البنوك المحلية بتعيين كويتيين في "الوظائف القيادية"، وذلك في إطار مسعى لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني البلاد.

جاء ذلك بحسب ما نشره البنك المركزي الكويتي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وتعمل الحكومة الكويتية على زيادة نسبة توظيف الكويتيين، بما في ذلك في القطاع الخاص، واستهدفت الحكومة زيادة نسبة "التكويت" في القطاع الخاص إلى 85% بنهاية 2020.

المصدر: رويترز