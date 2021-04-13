بعد إعلانها عن 300 وظيفة.. شركة تركية تتلقى أكثر من 35 ألف طلب توظيف

تلقت شركة شايكور (Çaykur) الوطنية للشاي في تركيا، 35 ألفا و412 طلب توظيف، بعد إعلانها عن 300 وظيفة موسمية، في ما يعكس مشهد البطالة في البلاد، وفق صحيفة "زمان".

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وأشارت "زمان" إلى أن الإدارة العامة لشركات الشاي (Çaykur) قالت إنها "ستقوم بتوظيف عمال في وظائف موسمية داخل 6 مصانع لإنتاج الشاي، وإنه نتيجة لتقدم نحو 35 ألفا و412 شخصا لهذا العدد المحدود من الوظائف تم إجراء قرعة داخل صالة يني شهير الرياضية المغطاة في ريزا، فيما لم يحضر المتقدمين للوظائف بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وفي سياق متصل، تلقت مؤخرا بلدية أضنة 52 ألف طلب توظيف من بينها 45 ألفا من خريجي الجامعات، لشغل 200 فرصة عمل في وظائف سائق شاحنة وموظف مكتبي وعامل بالحدائق العامة، بحسب "زمان".

من جانبه، أعرب رئيس بلدية أضنة، زيدان كارالار، عن أسفه قائلا: "للأسف هذا هو الوضع الذي بلغته البلاد، هذه البطالة تسحق البلديات، هذه هي المرحلة التي ستبلغها البلاد عند إقامة هذا الكم من الجامعات، وعدم توفير مجالات عمل وفقا لعدد خريجيها".

وأضاف: "الشباب عاجز ولا يسعه فعل شيء، ونحن نعمل على مد اليد إليهم كلما كان هذا ممكنا، لكن يصبح الأمر صعبا عند مرحلة ما..هذا الوضع يسحقنا أيضا كبلديات.

وفقا لـ"زمان"، كشفت الإحصاءات الرسمية المعلنة مؤخرا أن تعداد البطالة في تركيا بلغ 4 ملايين و61 ألف شخص.

المصدر: صحيفة "زمان"