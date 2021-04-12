المركزي المصري: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع من 4.6 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019.

وأشار البنك إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، زادت إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولا بينما هبطت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، من 7.25 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019.

المصدر: "رويترز"