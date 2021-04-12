المركزي المصري: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q64m
قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع من 4.6 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019.
وأشار البنك إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، زادت إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولا بينما هبطت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، من 7.25 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019.
المصدر: "رويترز"