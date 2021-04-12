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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: اقتصادنا مهيأ لفترة طويلة من النمو

مال وأعمال

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: اقتصادنا مهيأ لفترة طويلة من النمو
Reuters
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول
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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي مهيأ لفترة طويلة من النمو، على الرغم من أن فيروس كورونا لا يزال يمثل بعض المخاطر.

وفي مقابلة مع شبكة CBS، أشار باول إلى أنه لا يتوقع رفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي، والمثبت حاليا عند الصفر تقريبا، مقللا من مخاطر ارتفاع التضخم الناجم عن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي وتوسيع عجز الميزانية.

وأضاف: "نشعر أننا في مكان حيث الاقتصاد على وشك أن يبدأ في النمو بسرعة أكبر، وخلق فرص العمل يأتي بسرعة أكبر.. هذا النمو الذي نتوقعه في النصف الثاني من هذا العام سيكون قويا للغاية، مما سيخلق فرص عمل كثيرة".

وأشار باول إلى أنه "تم خلق زهاء مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة إلى 6٪ من 6.2٪".

المصدر: abcnews

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