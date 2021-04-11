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استئناف حركة الطيران المدني بين مطاري دمشق وفنوكوفو الروسي

مال وأعمال

استئناف حركة الطيران المدني بين مطاري دمشق وفنوكوفو الروسي
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استؤنفت حركة النقل الجوي المدني للركاب من مطار دمشق الدولي إلى مطار فنوكوفو الدولي في روسيا.

 وذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية، أن الخطوط الجوية السورية ستسير رحلة أسبوعيا (دمشق ـ موسكو /ذهاب ـ إياب).

وكانت وزارة النقل في سوريا، أعلنت أن الخطوط الجوية السورية ستشغل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت اعتبارا من 3 أبريل 2021.

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روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران المدني مع سوريا
روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران المدني مع سوريا

يذكر أن لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية أعلنت في 25 الشهر الماضي السماح باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، بدءا من مطلع إبريل الجاري، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT

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