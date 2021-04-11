شركة الخطوط الجوية الإيرانية تطالب "بوينغ" الوفاء بتعهداتها

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، علي رضا برخور، إرسال رسالة إلى شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات للوفاء بالتزامات الشركة تجاه إيران.

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وأضاف علي رضا برخور في تصريح لوكالة "إرنا" اليوم الأحد، حول إمكانية إحياء عقد شراء الطائرات من شركة "بوينغ"، أن "ايران اير" أرسلت رسالة إلى شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" نهاية العام الماضي، تناولت فيها موضوع التزام الشركة بتعهداتها وحقوق الإنسان التي تتشدق بها أمريكا دائما".

وتابع قائلا: "لقد نبهنا الشركة إلى أن عليها اتخاذ الإجراءات التي تتيح للشعب الإيراني الاستفادة من هذه الطائرات والقطعات الاحتياطية المناسبة ومواصفات السلامة طبقا للعقد الموقع وهو حق ثابت لنا".

وفي هذا السياق قال وزير الطرق محمد إسلامي، أمس السبت إنه "بإمكان إيران أن تقوم بالمتابعة القانونية لعقود شراء طائرات من شركة "بوينغ"، والتي تم تعليقها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي"، مؤكدا أن على الشركة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية عقودها مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير".

وكانت إيران وبعد التوقيع على الاتفاق النووي، عقدت صفقة لشراء 80 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" و"بوينغ 777"، وحصلت على موافقة مكتب السيطرة على الاستثمارات الخارجية (اوفك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لشراء هذه الطائرات.

المصدر: "إرنا"