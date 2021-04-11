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مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر انهيار داخل نفق في منطقة الكرك جنوب الأردن

الكاظمي يضع حجر الأساس لميناء "الفاو الكبير"

مال وأعمال

الكاظمي يضع حجر الأساس لميناء
الكاظمي يضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير
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وضع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء "الفاو الكبير" في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة)، التي تتضمن الأرصفة الخمسة للحاويات وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، فضلا عن الطريق السريع الرابط بين مينائي الفاو وأم قصر".

وقال الكاظمي خلال وضع حجر الأساس، إن "العراق واجه تحديا كبير لإتمام مشروع ميناء الفاو الكبير".

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يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع لأول مرة في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

وأعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، في وقت سابق، استبعاد شركة صينية من المنافسة واختيار شركة "دايو" الكورية بعقد تنفيذ ميناء "الفاو الكبير".

المصدر: RT

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