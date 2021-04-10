"فوربس" تشطب مؤسس "تيليغرام" من قائمة المليارديرات الإماراتيين

شطبت شركة "فوربس" اسم الروسي بافل دوروف مؤسس شبكتي "فكونتاكتي" و"تيليغرام" الروسيتين للتواصل الاجتماعي من قائمة أصحاب المليارات الإماراتيين، وتم إدراجه في القائمة الروسية.

ومطلع الأسبوع الجاري تصدر دوروف الذي يحمل جنسيتي روسيا ودولة سانت كيتس ونيفس شرقي بحر الكاريبي (وهي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين سواء من حيث المساحة أو عدد السكان)، قائمة أكثر الرجال ثراء في دولة الإمارات، وذلك بعد أن قدرت "فوربس" ثروته بـ 17,2 مليار دولار.

أما القائمة الروسية فاحتل دوروف فيها المرتبة التاسعة بعد أن سبق سليمان كريموف مالك شركة "نافتا موسكو" والمستحوذ على أكبر حقيبة أسهم في شركة "بولوس" لاستخراج الذهب.

يذكر أن أليكسي مورداشوف رئيس شركة "سيفيرستال" لا يزال يتصدر قائمة المواطنين الروس الأكثر ثراء بـ29,1 مليار دولار.

وفي قائمة "فوربس" العالمية، صعد دوروف من المرتبة الـ565 عام 2010 إلى الـ112 هذا العام.

المصدر: "نوفوستي"