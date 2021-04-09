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انخفاض "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا

مال وأعمال

انخفاض
Reuters
صورة تعبيرية
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فتح المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" المجمع على تراجع اليوم الجمعة، إذ أثر ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا عالية التقييم.

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ونزل "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4096.11 نقطة، في حين فقد "ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا 0.31 بالمئة ليسجل 13787.02 نقطة عند الفتح.

بينما ارتفع المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 33526.19 نقطة.

وجاء تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بعد يوم من تسجيله ذروة قياسية.

المصدر: رويترز

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