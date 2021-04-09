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"لوك أويل" تعول على اكتشافات جديدة لزيادة إنتاجها

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف، بأن الشركة الروسية تتوقع زيادة إنتاجها من النفط الخام في السنوات القادمة بفضل اكتشاف احتياطيات جديدة من الخام في بحر قزوين. 

وجاء التصريح خلال مقابلة أجراها ألكبيروف مع قناة "روسيا 24" اليوم، وذلك في أعقاب اجتماعه أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لـ"لوك أويل"، التي تعد أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، فإن ألكبيروف أطلع الرئيس بوتين على نتائج عمل الشركة خلال 2020، وعلى إجراءات تحفيز إنتاج النفط في المشاريع البحرية.

كذلك تطرق الاجتماع إلى مشارع الطاقة التي تنفذها "لوك أويل" في شمال قزوين وغرب سيبيريا.

المصدر: تاس

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