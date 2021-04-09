النرويج ترفض أن يضم صندوق الثروة السيادية للبلاد شركات سعودية

أعلنت النرويج أن صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يجب ألا يضم شركات سعودية إلى المؤشر المرجعي الذي يحكم استثمارات الصندوق.

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وقالت وزارة المالية النرويجية اليوم الجمعة، في توصيتها السنوية المقدمة إلى البرلمان إن الأسهم السعودية يجب ألا تضم بسبب مخاطر بيئية واجتماعية ومتعلقة بحوكمة الشركات.

والحكومة في النرويج هي حكومة أقلية، ويجب أن تحصل على دعم بقية الأحزاب في البرلمان لتمرير مقترحاتها.

المصدر: رويترز