 
مباشر

خبراء يتحدثون عن ازدهار خدمات "أزواج لمدة ساعة" في روسيا

مال وأعمال

خبراء يتحدثون عن ازدهار خدمات
Sputnik
روسيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q57g

ذكر خبراء أن عدد من يسمون بـ "أزواج لمدة ساعة" أو الحرفيين الذين يؤدون مهام منزلية بسيطة في روسيا ارتفع بنسبة 27٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة ببداية عام 2020.

إقرأ المزيد
بيسكوف: ليس لدى روسيا ما يكفي من العمالة الوافدة لتنفيذ خططها الطموحة
بيسكوف: ليس لدى روسيا ما يكفي من العمالة الوافدة لتنفيذ خططها الطموحة

وقال إيفان تشولكوف، رئيس مشاريع التسويق في شركة  خدمات "أفيتو" إن تقديم خدمات إصلاح منزلية صغيرة أصبح أحد طرق كسب المال للحرفيين في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن "عدد الإعلانات من قبل (أزواج لساعة) زاد بنسبة 18٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 27٪ منذ بداية العام الماضي ما قبل الجائحة".

وأوضح الخبير أن الطلب على هؤلاء المتخصصين في الربع الأول من عام 2021 زاد أيضا بمعدل مرة ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار خدمات الحرفيين في بعض المناطق، حيث زادت في كالينينغراد بنسبة 75٪، وفي كيميروفو بنسبة 50٪، وفي فورونيج بنسبة 25٪.

بالمقابل، في سان بطرسبورغ وقازان ويكاترينبرورغ، أصبحت مساعدة الحرفيين المنزليين، على العكس من ذلك، أكثر سهولة بنسبة 33 ٪ و25 ٪ و17 ٪ على التوالي.

وأوضحت ناتاليا جولوفانوفا، رئيس مركز الأبحاث لـ خدمة "سوبر جوب" أن خدمات "الزوج لمدة ساعة" شملت في العادة إصلاحات طفيفة مثل أعمال الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى تجميع الأثاث، وتركيب الأجهزة، والأثاث، وما شابه ذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر.. إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"