خبراء يتحدثون عن ازدهار خدمات "أزواج لمدة ساعة" في روسيا

ذكر خبراء أن عدد من يسمون بـ "أزواج لمدة ساعة" أو الحرفيين الذين يؤدون مهام منزلية بسيطة في روسيا ارتفع بنسبة 27٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة ببداية عام 2020.

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وقال إيفان تشولكوف، رئيس مشاريع التسويق في شركة خدمات "أفيتو" إن تقديم خدمات إصلاح منزلية صغيرة أصبح أحد طرق كسب المال للحرفيين في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن "عدد الإعلانات من قبل (أزواج لساعة) زاد بنسبة 18٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 27٪ منذ بداية العام الماضي ما قبل الجائحة".

وأوضح الخبير أن الطلب على هؤلاء المتخصصين في الربع الأول من عام 2021 زاد أيضا بمعدل مرة ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار خدمات الحرفيين في بعض المناطق، حيث زادت في كالينينغراد بنسبة 75٪، وفي كيميروفو بنسبة 50٪، وفي فورونيج بنسبة 25٪.

بالمقابل، في سان بطرسبورغ وقازان ويكاترينبرورغ، أصبحت مساعدة الحرفيين المنزليين، على العكس من ذلك، أكثر سهولة بنسبة 33 ٪ و25 ٪ و17 ٪ على التوالي.

وأوضحت ناتاليا جولوفانوفا، رئيس مركز الأبحاث لـ خدمة "سوبر جوب" أن خدمات "الزوج لمدة ساعة" شملت في العادة إصلاحات طفيفة مثل أعمال الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى تجميع الأثاث، وتركيب الأجهزة، والأثاث، وما شابه ذلك.

المصدر: نوفوستي