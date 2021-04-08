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الجيش اللبناني يوقف 12 لبنانيا وسوريين اثنين

مال وأعمال

الجيش اللبناني يوقف 12 لبنانيا وسوريين اثنين
Reuters
آليات تابعة للجيش اللبناني، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها أوقفت عددا من اللبنانيين والسوريين لتورطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص بين لبنان وسوريا.

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وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "بتاريخ 6 أبريل الجاري، ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق: عرسال، القصر، المقيبلة، العوينات، برقا، المحمرة، الواقعة على الحدود الشرقية والشمالية للبنان، تم توقيف 12 لبنانيا وسوريين اثنين، لتورطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص".

ووفق البيان، فقد شملت المضبوطات "5 صهاريج في داخلها 74000 ليتر مازوت، 4 خزانات في داخلها 5500 ليتر مازوت، آلية فان في داخلها 2500 ليتر مازوت، 4 شاحنات براد في داخلها 420 ليتر بنزين، 3 سيارات، آليتي بيك آب، إضافة إلى مضخة وعدد من قوارير الغاز".

وكان ملف تهريب البشر بين لبنان وسوريا عاد إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، بعد مقتل 4 لاجئين في جرود منطقة شرق لبنان كانوا يحاولون عبور الحدود بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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