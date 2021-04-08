السيسي يوافق على اتفاقية قرض مع السعودية

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي، رقم 591 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 8 أبريل 2016.

والاتفاقية تتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار الرئيس بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور.

وتتضمن الاتفافية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات، من ضمنها قرض بقيمة 937.50 مليون ريال سعودي (حوالي 250 مليون دولار) لإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.

المصدر: وكالات