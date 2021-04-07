روسيا تعرض على باكستان شراء غازها المسال

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا عرضت على باكستان شراء الغاز الطبيعي المسال من الشركات الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي عقب محادثات أجراها، اليوم الأربعاء، في إسلام آباد مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي: "قبل فترة كان هناك اهتمام مشترك بتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي من قبل (الشركات الروسية) "غازبروم" و"روس نفط" و"نوفاتيك"، وقد تم تقديم مقترحات مناسبة، ونتوقع رد فعل من شركائنا الباكستانيين".

كذلك أشار الوزير الروسي إلى أنه تمت مناقشة آفاق أخرى للتعاون الروسي الباكستاني في مجال الطاقة، ولا سيما مشروع خط أنابيب الغاز "شمال - جنوب".

ومشروع "شمال - جنوب" يفترض مد خط أنبوب غاز بين محطات استقبال الغاز الروسي في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان ومدينة لاهور بشمال البلاد، ومن المفترض أن يبلغ طول الأنبوب 1100 كيلومتر، على أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتنفذ المشروع إحدى شركات مجموعة "روستيخ" الروسية.

المصدر: نوفوستي