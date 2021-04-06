اتفاقية تجارية جديدة بين الإمارات وإسرائيل!

كشف موقع "واينت" العبري، أن مؤسسة دبي للتنمية والاستثمار (FDI دبي)، وقعت خلال الأيام الماضية، على اتفاقية تعاون تجاري مع اتحاد "أرباب الصناعة الإسرائيلية".

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وأفاد الموقع بأن التقديرات في الإمارات لحجم التبادل التجاري بين الجانبين، خلال 3 حتى 5 سنوات، سيصل إلى 14 مليار شاقل (نحو 14 مليار درهم إماراتي).

وأشار "واينت" إلى أنه من شهر سبتمبر 2020، إلى يناير 2021، وقعت اتفاقيات تجارية بين البلدين بلغ حجمها مليار شاقل (نحو مليار درهم).

من جانبه، قال رئيس اتحاد "أرباب الصناعات الإسرائيلية"، رون تومر: "إن هدف الاتفاقية خلق شراكة طويلة المدى بين البلدين، والمساعدة بتطوير التجارة والاقتصاد في المنطقة".

وأضاف: "إسرائيل يمكن أن تستخدم البوابة الجديدة لدول الخليج إلى الغرب، والإمارات يمكن أن تستخدم البوابة الجديدة لإسرائيل لدول الخليج وآسيا، ومعا، سندفع رؤية السلام..الأخوة والتعاون".

من جهة أخرى، أوضح مدير مؤسسة "دبي للتنمية"، فهد الجرجاوي، أنه "في مدينة ذكية مثل دبي، الاتفاقية في واجهة التطوير لمبادرات استراتيجية وحداثة بين القطاعات، والأمر يحسن استعداد الامارات للاستجابة لاحتياجات المستثمرين وضمان التدفقات الاستثمارية..دبي مستمرة بالتمتع بسمعة اقتصادية عالمية، مستقرة وآمنة..تعزز الابتكار، وتبقى جاهزة للمستقبل كسياسة عامة".

وبحسب موقع "I24NEWS" العبري، فإن هذه الاتفاقية تضاف إلى سلسلة من الاتفاقيات السابقة، ومن المتوقع أن تساعد بتقوية الاستثمارات والعلاقات التجارية بين دبي وإسرائيل، وإقامة نظام يدعم العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

كما تضع هذه الاتفاقية الأسس لمبادرات تشمل تعاونا متبادلا، وخلق فرص استثمار وتجارة من خلال تبادل معلومات ذات صلة، وتشمل توجه وجذب شركات لدبي وإسرائيل، استضافة مناسبات مشتركة ودعم زيارات لممثلي الحكومة والصناعة من دبي إلى إسرائيل والعكس، وفق موقع "I24NEWS".

ولفت "I24NEWS" إلى أن مؤسسة "دبي للتنمية والاستثمار" قامت بتنظيم وإجراء سلسلة من الندوات عبر الانترنت، حول استثمارات مخصصة بشكل محدد للصناعة، مع مستثمرين إسرائيليين محتملين في مجالات الصحة، والتكنولوجيا، والغذاء، والصناعات الزراعية، من اجل دراسة إمكانيات استثمار ضخمة وشراكات تعرضها دبي بهذه القطاعات، ونشاطات من هذا القبيل من المتوقع ان تجري أيضا في العام الحالي.

المصدر: "I24NEWS"