قيمة واردات الجزائر تهبط نحو 8% في شهري يناير وفبراير
Reuters Ramzi Boudina
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قالت هيئة الجمارك الجزائرية يوم الاثنين إن قيمة واردات الجزائر من السلع والخدمات هبطت 7.86% في الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها إن فاتورة الواردات وصلت إلى 5.65 مليار دولار في فترة يناير وفبراير 2021، انخفاضا من 6.13 مليار دولار في الشهرين الأولين من العام الماضي.
يذكر أن الجزائر تحاول كبح عجز تجاري يزداد اتساعا بعد هبوط حاد في إيرادات النفط والغاز، التي تعتبر المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
المصدر: رويترز