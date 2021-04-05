بن راشد يعلن عن تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لشركات حيوية

قال حاكم دبي، محمد بن راشد، إن مصرف الإمارات للتنمية الذي تديره الدولة يعتزم تخصيص 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) خلال الأعوام القادمة لدعم شركات في قطاعات حيوية.

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وقال بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين:"أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية".

وأضاف: "الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة".

وتابع: "اقتصادنا الوطني بخير، ويمضي بخير، ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة".

ورحب بن راشد بالجميع "ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. دولة المستقبل".

المصدر: RT