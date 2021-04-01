النفط العراقية: متوسط سعر بيع النفط 63.3 دولار للبرميل في مارس

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي، وفقا لإحصائية شركة التسويق العراقية (سومو).

وذكرت في بيان صحفي: "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (91) مليونا و(311) ألفا و(929) برميلا بإيرادات بلغت (5) مليارات و(782) مليونا و(711) ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليونا و(240) ألفا و(184) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(71) ألفا و(745) برميلا".

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وبحسب البيان، فإن "معدل الصادرات اليومية بلغ (2) مليون و(945) ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (63.329) دولار".

المصدر: RT