بعد الإعلان عن برنامج استثماري ضخم.. أداء متفوق للبورصة السعودية

ارتفعت البورصة السعودية ارتفاعا قويا اليوم الأربعاء بعد إعلان الرياض عن برنامج استثماري ضخم بقيادة "أرامكو" و"سابك"، في حين تباين أداء أسواق الخليج الرئيسية الأخرى.

إقرأ المزيد

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن شركة "أرامكو" للنفط وشركة "سابك" ستقودان استثمارات بخمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) للقطاع الخاص المحلي بحلول 2030 بموجب برنامج أعلن أمس الثلاثاء من أجل تنويع موارد الاقتصاد.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان إن "هذا جزء من استثمارات مزمعة بقيمة 12 تريليون ريال حتى 2030".

وتقدم المؤشر الرئيسي في السعودية 2.8 بالمئة، مسجلا أكبر زيادة منذ أبريل من العام الماضي، مع صعود جميع البنوك إلا واحدا.

وقفز سهم مصرف "الراجحي" 5.1 بالمئة، في حين صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 5.6 بالمئة، وأغلق سهم "أرامكو" السعودية مرتفعا 2.7 بالمئة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم "إعمار" العقارية القيادي 0.8 بالمئة وانخفاض سهم "داماك" العقارية 2.4 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري 3.2 بالمئة، لكن سهم شركة أعمال تراجع أكثر من خمسة بالمئة مع انقضاء الحق في توزيعه النقدي.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة مع تراجع معظم أسهمه مثل البنك التجاري الدولي الذي نزل 1.6 بالمئة.

المصدر: روريترز